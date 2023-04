Lampedusa | 21 sbarchi e 819 persone nelle ultime 24 ore | l' hub tre volte oltre la propria capienza

Un weekend di, quello a cui ha assistito la popolazione di. Sono state infatti ben 21 le imbarcazioni che hanno portato con sé 819 persone che ora si trovano nell'hotspot di contrada Imbriacola - ...Continua ad essere inarrestabile il flusso di migranti in arrivo nell'isola siciliana di. Ieri sono stati 640 i migranti arrivati con ben 17 imbarcazioni e creando nuovamente l'...21...... i migranti sbarcati ieri ache si è all'improvviso ritrovata di nuovo in emergenza. E altri 179 soccorsi, dopo la mezzanotte, mentre viaggiavano su quattro carrette. In totale 21...

Migranti, 21 sbarchi in 24 ore a Lampedusa: hotspot in sovraffollamento TGCOM

Tra domenica e lunedì, a Lampedusa sono sbarcate 819 persone migranti a bordo di 21 imbarcazioni. Gli arrivi sono ripresi dopo giorni di pausa dovuti al maltempo. L’hotspot dell’isola ospita ora oltre ...Sono 640, distribuiti su 17 imbarcazioni, i migranti sbarcati ieri a Lampedusa che si è all'improvviso ritrovata di nuovo in emergenza. E altri 179 soccorsi, dopo la mezzanotte, mentre viaggiavano su ...