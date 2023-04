L’Accademia Furno sempre al top | Pasquino si conferma | boom del settore giovanile

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiOlimpica Beneventana di Scherma Maestro Antoniocontinua a raccogliere importanti risultati. Nello scorso fine settimana Rossana, hato tutto il proprio talento conquistando una preziosa medaglia di bronzo nella gara di spada nella tappa di Coppa del Mondo di scherma Paralimpica svoltasi a Nimes. La campionessa sannita, che si allena pressoOlimpica, ha ottenuto un importante terzo posto grazie ad una prestazione maiuscola. Nei quarti di finale ha conquistato il successo nel derby su Alessia Biagini. Lo stop per lei in semifinale contro la giapponese Anri Sakurai, con il punteggio di 15-11. Oltre alla medaglia di bronzo nella spada, la professoressa campana ha ottenuto anche un ottimo quinto posto nella gara di sciabola. Due ...

