L' abbiamo capito Rabiot | il messaggio choc dal fratello dopo Juve-Napoli

(Di lunedì 24 aprile 2023) "che laera una testa da tagliare! Vegognatevi!!”. Scrive così, duramente, Jamesdi Adrien, in una storia su Instagram. Ne farà un paio, l'una di seguito all'altra e tutte dello stesso tenore. Nella seconda azzarderà anche una battuta tagliente, ipotizzando un dialogo con il fischietto: "Mi avevano promesso i capelli se avessi fatto vincere il”. James ce l'ha con l'arbitro Michael Fabbri, perché? L'annullamento del gol di Angel Di Maria con il Var ha scatenato le proteste del popolo bianconero che si è sentito defraudato di una vittoria conquistata nel finale e, più ancora, beffato per la rete segnata da Giacomo Raspadori in pieno recupero. L'azione del gol e l'amarezza di Allegri: “Gol preso da polli” Ad alimentare amarezza e ...

E se la prende con l' arbitro Fabbri per le decisioni tenute durante il match: "che la Juve era una testa da tagliare, vergognatevi". E ancora: "Questo arbitraggio è scandaloso". I due ......con cui poter condividere dei momenti di gioia e potergli insegnare tutto ciò cheimparato ... il cucciolo non stringeva il gioco, ma, come possiamo vedere nell'ultima parte di video, ha...... costruiremo un nuovo teatro virtuale, una piscina per le riprese subacquee eappena ... Lo haNetflix che distribuirà nei cinema È stata la mano di Dio, il capolavoro di Paolo Sorrentino, ...

Long covid: abbiamo capito che cosa non è Focus

RIETI - Termina un'altra domenica di campionato di Prima Categoria, ventitreesima giornata giocata con un derby ricco di spettacolo e risultati che vanno stretti alle reatine a sei giornate ...Una vittoria importante, bella. "Sono molto contento per i ragazzi – afferma Nicola Brienza – perché non fanno mai un passo indietro, sono super anche quando abbiamo perso le partite giocandole, non c ...