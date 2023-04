La trattativa su Ita - Lufthansa prorogata al 12 maggio

(Di lunedì 24 aprile 2023) E' statafino al 12lain esclusiva, che sarebbe scaduta oggi, per l'intesa- Ita. Lo si apprende da fonti vicine al dossier che sottolineano: 'tutto procede in ...

E' stata prorogata fino al 12 maggio lain esclusiva, che sarebbe scaduta oggi, per l'intesa Lufthansa -. Lo si apprende da fonti vicine al dossier che sottolineano: 'tutto procede in modo positivo'. . 24 aprile 2023Va avanti, dunque, latra il Mef e Lufthansa per la cessione del 40% delle quote diAirways , primo passo verso la privatizzazione della compagnia di bandiera, che comunque è prossima ...... certo è unacomplessa, con tante variabili, penso di poter dire che a giorni avremo un esito, spero favorevole'. Mentre il presidente diAirways, Antonino Turicchi, si è spinto oltre ...

Ita Airways, la trattativa Tesoro-Lufthansa va ai tempi supplementari: nuova scadenza il 12 maggio Corriere della Sera

