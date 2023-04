La storia di Filippo | il bimbo che vive con il cuore artificiale nel carrello | “Ha sei anni ma è maturo come un adulto”

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 aprile 2023) “adora Spiderman, ma io gli dico sempre: il mio supereroe sei tu”. A parlare è Ottavia, madre del bambino di seiuscito dalla sua stanza di ospedale dopo 120 giorni grazie a un nuovo. Dopodi esami e interventi per una cardiomiopatia dilatativa congenita, lo scorso dicembre ilè stato ricoverato al Sant’Orsola di Bologna. “Da quella stanza di ospedale, fino a venerdì,praticamente non è mai uscito. Se non per essere operato per un’infezione il giorno del suo compleanno, il 3 aprile”, ha detto la madre a La Repubblica, descrivendo i momenti in cuiè potuto finalmente varcare la porta della camera grazie a un nuovoportatile che pesa solo nove ...