La storia dei quarantacinque gay catanesi confinati dal fascismo per pederastia

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tirato in 400 copie e autoprodotto negli scorsi mesi dalla fotografa Luana Rigolli, L’isola degli arrusi (in siciliano occidentale arrusu è il corrispettivo italiano di frocio) è un libro che muove e commuove. È un memoriale potente, che rende a noi presente la passione didalpere solleva prepotentemente il velo su una pagina scarsamente conosciuta della nostra. Un invito quasi ineludibile a seria riflessione che, ancor più significativo alla vigilia del 25 aprile, si è tradotto venerdì nello specifico incontro romano su moderazione di Alessio Ponzio, componente dello staff dell’LGBT+ History Month Italia e professore straordinario presso l’Università di Torino, dove, a partire dal corrente anno accademico, è titolare del ...

...romanzo è stato interpretato per il cinema (e quindi per un pubblico ben più grande di quello... UNASEMPLICE. Teatro verga Catania, dall' 11 al 16 aprile 2023. Adattamento e regia Giovanni ...Il tempo è quello dellache scrivono gli eroici difensori dell'Ucraina, i Siriani in fuga da un paese in travaglio, gli Ebreighetti di Varsavia e di Roma e i Palestinesi alla ricerca...In queste rappresentazioni si evidenzia in particolare la possibile presenzamateriali dalla Toscana, all'altezza del monte Amiata, fino ai Campi Flegrei. Andrea Dini, geologo del Cnr, commenta ...

La storia di Leo, il gatto abbandonato nel trasportino insieme a giocatoli e cibo: "Non riuscivano più a mantenerlo" La Stampa

Qual è il segreto del successo di Pharma Line La storia dell’azienda e la sua mission innovativa hanno fatto sì che diventassimo un punto di riferimento per la classe medica: i nostri integratori ...MONDAVIO- E’ stato sottoscritto a Mondavio, al ristorante La Palomba, il protocollo d’intesa per la realizzazione della rete nazionale dei Distretti Biologici. A firmarlo 11 ...