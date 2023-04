La sinistra punta sull' antifascismo per indebolire il governo nemico

(Di lunedì 24 aprile 2023) Il presidente del Senato Ignazio La Russa posto sotto assedio per dichiarazioni che non ha rilasciato. La, in vista del prossimo 25 aprile, percepisce, come spesso capita, un interesse a strumentalizzare

E sialle 15mila firme. L'Anpi parla di "inadeguatezza" dell'ex esponente di An, partito che, ... peraltro tornando nelle vesti del Gianfranco Fini che piace a. L'ex leader di An, oltre ......che pretende l'unanimismo e si erge a religione civile sottratta al giudizio della storia Si... più attaccata ai valori della libertà e della democrazia, a destra come a, di quanto ...Allegri rivoluziona la Juve rinforzando il centrocampo con un 4 - 4 - 1 - 1 con Miretti dietro l'unicaMilik. Soulé e Kostic agiscono sugli esterni, Danilo viene dirottato acon ...

La Russa assediato. La sinistra punta sull'antifascismo per ... ilGiornale.it

Il presidente del Senato Ignazio La Russa posto sotto assedio per dichiarazioni che non ha rilasciato. La sinistra, in vista del prossimo 25 aprile, percepisce, come spesso capita, un interesse a stru ...