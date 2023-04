La Schlein mi ha mandato 3 sms e Il retroscena indiscreto che imbarazza il Pd

(Di lunedì 24 aprile 2023) E ora Andrea Marcucci rivela isul suo addio al Pd. L'ex capogruppo infatti non usa giri di parole e parla dei suoi contatti con lapoco prima dell'addio ai dem e prima della decisione, pesantissima di non rinnovare più la tessera: "Lami ha scritto due o tre messaggi, esprimendomi la volontà di incontrarmi. Io sono d'accordo perchè penso ci sia molto da discutere e da dirci", afferma a Un giorno da pecora. "Quello che sta facendo il Pd penso può esser utile per il Paese ma lo potrebbe essere anche un polo liberaldemocratico", aggiunge. E ancora: "Lami ha scritto qualche giorno fa, prima della comunicazione della mia uscita. Non ha cercato di fermarmi in qualche modo", nonostante avesse preannunciato la rottura. "Lei mi ha risposto che mi vedrebbe comunque volentieri". "Non c'è ...

Undurante il quale ha dimostrato di 'non essere neanche lontanamente di estrema destra ... prosegue l'articolo, è stata boicottata in diverse realtà di sinistra come Elly, leader del ...Undurante il quale ha dimostrato di ''non essere neanche lontanamente di estrema destra ... prosegue l'articolo, è stata boicottata in diverse realtà di sinistra come Elly, leader del ...Undurante il quale ha dimostrato di "non essere neanche lontanamente di estrema destra ... prosegue l'articolo, è stata boicottata in diverse realtà di sinistra come Elly, leader del ...

Schlein, terzo mandato Il mio orientamento è sfavorevole Agenzia ANSA

L'emittente tv statunitense Cnn promuove il governo Meloni: ''i primi 100 giorni sono stati un successo''. Adesso si chiede se potrà dare seguito a promesse elettorali: ''Fermerà i barconi o saranno l ...Alla parata 19 tra organizzazioni sociali e partitiche, ma non i dem. Marcheselli, segretario provinciale: «Il percorso non è stato condiviso». La replica dell'Anpi: «Solo il Pd ha fatto storie» ...