La Russia | «Un drone ucraino con 17 chili di esplosivo è caduto vicino a Mosca»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Unche trasportava 17 chilogrammi diè precipitato nella periferia di. Trovato da una residente in un’area boschivaa Noginsk nel pomeriggio di ieri 23 aprile, ilera un UJ-22 Airborn. Una donna del posto ha riferito alle autorità locali di aver trovato il grandea 300 metri da casa sua. Risulta di fabbricazione ucraina e lungo 3,5 metri. Si ipotizza che abbia esaurito il carburante nel serbatoio e si sospetta che ilfosse caricato con cariche di C4. Gli artificieri hanno impiegato circa 5 ore per disarmarlo. Non si sa ancora da dove sia stato lanciato. L’attacco a Sebastopol Nella notte il porto di Sebastopol, in Crimea, è stato raggiunto da un attacco di droni che le forze russe hanno respinto. A darne notizia è ...

Mosca nel mirino Quello appena raccontato non è il primo episodio del genere avvenuto in. Vladimir Rogov, un funzionario filorusso di Zaporizhzhia, ha affermato su Telegram che unsimile ...Caduto alle porte di Mosca unpieno di esplosivoSecondo l'agenzia stampa russa Tass ieri un altroucraino sarebbe precipitato nella periferia di Mosca, in un bosco a 300 metri da un'abitazione. - E' alta tensione fra Stati Uniti e...

Secondo l’Isw l’ossessione di Mosca per le operazioni offensive tattiche ha lasciato le forze russe malpreparate per la prevista risposta ucraina.Le forze armate russe sostengono di aver respinto un attacco condotto con un drone contro la città portuale di Sebastianopoli, in Crimea. Lo ha scritto su Telegram il… Leggi ...