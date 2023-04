La Russa inseguito da nonna partigiana nel nuovo murales di Laika a Roma

L'opera è apparsa alla Garbatella, uno dei quartieri simbolo della Resistenza capitolina, alla vigilia della festa della Liberazione del 25 aprile. 'La storia non si riscrive. La memoria va preservata,...L'opera, che appare proprio alla vigilia della festa della Liberazione, raffigura una nonna con un fazzoletto rosso che rincorre con un mattarello il presidente del Senato, Ignazio La. "Questa ...Il datario storico, i paragoni con i predecessori hannoBiden a ogni spostamento. Come ha ...ringraziato Biden per aver "protetto la democrazia e la libertà in Europa" dopo l'invasione...

Murale di Laika alla Garbatella, il presidente del Senato La Russa inseguito con il matterello da un'anziana partigiana Corriere Roma

Gioca sull’ironia la street artist Laika, che ha deciso di pubblicare la sua nuova opera nella Garbatella. Nel quartiere romano per eccellenza della Resistenza, l’artista ha voluto ironizzare sulle ul ...Una nonna rincorre il presidente del Senato con un matterello in mano: l'affissione della street artist a Garbatella ...