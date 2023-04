La Roma paga le fatiche di Coppa | l’Atalanta vince 3-1

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 aprile 2023)– Archiviata la lunga partita col Feyenoord, lasi rituffa nel campionato andando a trovarea Bergamo. Qualche infortunio pesante, Smalling e Wijnaldum, e turnover obbligato per Mourinho, praticamente costretto a risparmiare Dybala, Spinazzola e Matic. Primo tempo tutto sommato equilibrato, con Atalanta econtratte e compatte in attesa del varco giusto che però non viene a crearsi. Di fatto l’unica vera occasione, tra l’altro decisiva, del primo tempo capita su un errore di Abraham in fase di uscita palla al piede: l’inglese si fa scippare il pallone da Scalvini, il quale serve Zapata che a sua volta mette al centro per Pasalic, il cui sinistro al volo si insacca alle spalle di Rui Patricio. Al di là dell’azione del goal, di conclusioni interessanti verso lo specchio praticamente non se ne ...