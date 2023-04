La Roma di Mourinho crolla con l' Atalanta | Gasperini torna in corsa Europa League

La sconfitta potrebbe non essere la notizia peggiore della. La squadra di Josési arrende sul campo dell'Atalanta e accorcia ancora di più il gruppone per la qualificazione Champions League. I giallorossi sono apparsi stanchi dopo gli impegni ...(3 - 4 - 2 - 1) : Rui Patricio; Mancini (20' s.t. Dybala), Ibanez, Llorente; Celik, Bove (19' .... Arbitro: Irrati di Pistoia. Ammoniti: 28' p.t. Gasperini (A), 30' p.t. de Roon (A), 15' s.BERGAMO - Josétorna da Bergamo con una pesantissima sconfitta e due infortunati , che saranno valutati ..., gli infortuni di Dybala e Llorente Paulo Dybala ha stretto i denti , restando ...

