(Di lunedì 24 aprile 2023) “La storia è un profeta con lo sguardo rivolto all’indietro: per quello che è stato e contro quello che è stato, annuncia il futuro”. Piotr lo sa e si sdraia con la schiena sull’erba fradicia dello Stadium mentre i compagni inseguono gioiosi Jack. Lui c’era cinque anni fa, lui ha coccolato a lungo il gusto della Storia, l’ha accarezzata, si è fermato sempre sul ballatoio dei palazzi che contano. Piotr è il sapore delquando decide di sovvertire ogni altra forma di giudizio, di potenza, di sentenze. L’altra faccia è quella corrugata di; L’eterno secondo, ildel, visionario e atipico, sfuggente e dinoccolato. Capolavori ne aveva costruiti e gestiti ma mai era arrivato alla consacrazione italica, mai si era ritrovato a dominare, come ha ...

... mai il cuore ardente di passione, la voglia matta di rivalsa, la smania incontrollata di,... ovvero lo strapotere del team di, che ha polverizzato la concorrenza. Già, quando la ...'Dopo l'eliminazione in Champions la squadra disi è presa una clamorosa'. 'Che accadrà in città quando lo scudetto sarà matematico' Le Parisien piazza il Napoli in apertura delle pagine sportive. 'Questo sabato il Napoli ha un ......ricama il traversone per il tiro di Raspad'oro che spalanca le porte del Paradiso " 7 La... contro la Juventus, e vale il quasi scudetto', un voto sotto il 10 non è ammesso - 10. ...

La rivincita di Spalletti il Nanni Moretti del calcio italiano - ilNapolista IlNapolista

Il giornale francese celebra la vittoria degli azzurri in casa della Juventus che avvicina sempre più Spalletti allo Scudetto.“Dopo l’eliminazione in Champions la squadra di Spalletti si è presa una clamorosa rivincita”. “Che accadrà in città quando lo scudetto sarà matematico” In realtà l’appuntamento è domenica, perché se ...