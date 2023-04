“La Repubblica delle Bolle” | partenza boom | presenze anche da fuori provincia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn fine settimana di grandi numeri ed entusiasmo per la prima edizione de La. La manifestazione dedicata al mondobollicine, promossa da Visit Irpinia, in collaborazione con le associazioni Gastarea e Caos, e il prezioso contributo di Ais Campania, che si sta svolgendo nei localistoriche cantine A.Ma. di Avellino, ha già fatto registrare migliaia di, moltequali provenienti da. Particolarmente apprezzate le masterclass pomeridiane tenute dall’Ais, andate presto sold out, così come le degustazioni proposte sia ai banchi dei produttori locali che a quelli dedicati alle bollicine provenienti dal resto d’Italia e del mondo. Grande entusiasmo, ...