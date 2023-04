La psichiatra aggredita è morta | donati i suoi organi

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 24 aprile 2023) Un uomo di 35 anni, Gianluca Paul Seung, è stato fermato alle 4 di stanotte dalla polizia a Pisa. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, dopo le indagini nei confronti dell'uomo ritenuto il presunto autore del tentato omicidio premeditato della dottoressa Barbara Capovani. L'uomo si era barricato in casa, si è avvalso della facoltà di non rispondere, avrebbe dei precedenti per reati sessuali e violenti per i quali era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dai quali era evaso diverse volte. Una volta sfondata la porta, l'uomo ha avuto una colluttazione con i poliziotti aggredendoli con lo spray al peperoncino. Ed è stato poi immobilizzato e condotto nell'Ospedale del Carcere Don Bosco di Pisa dove si trova attualmente con l'accusa di tentato omicidio. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato sotto il suo ...