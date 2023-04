(Di lunedì 24 aprile 2023) Gli italiani sono allenatori della Nazionale durante i Mondiali, appassionati di musica leggera nei giorni di Sanremo e poi, di volta in volta, investigatori, alpinisti, climatologi a seconda del fatto di cronaca a cui sia posta di fronte l’opinione pubblica. Non si ricorda però un derby così acceso fra esperti di dati personali e fan dell’innovazione come quello che nell’ultimo mese ha tenuto impegnati coloro che si sono appassionati al provvedimento del Garante della Privacy che ha portato al blocco di Chat GPT nel nostro Paese. Senza scendere nel dibattito, è certo che la task-force che sta raccogliendo le altre Authorities europee sono un tassello non secondario dell’insieme di iniziative che – dal Digital Services Act all’AI Act – stanno modificando il quadro dell’uso della Rete in Europa e definendo un ruolo centrale delle istituzioni nei confronti dei principali attori, ...

"Se fosse per me il 25 aprile dovrebbe diventare non solo festa nazionale, ma festa", la Resistenza "non fu esclusivamente un fenomeno italiano". Così il ministro della ..."la miaè ...Ancora una volta, la notte contro il Benfica ha regalato una grande soddisfazioneall' ... Inter, ecco laindecente del Psg Secondo il portale '90min.com', il Paris Saint Germain ......internazionale per questo ruolo' scrive l'Alto rappresentante per la politica estera... L'ex ministro degli Esteri, per Borrell, è ad oggi il candidato giusto, la- tecnicamente una ...

La proposta europea per regolamentare la pubblicità politica online Linkiesta.it

L'ex ministro degli Esteri e vicepremier è stato scelto da Josep Borrell, che lo ha definito "il candidato più adatto" a questo nuovo ruolo ...Lettera dell'alto rappresentante europeo per la politica estera ai 27 Paesi dell'Unione alla vigilia del Consiglio dei ministri degli Esteri in programma domani a Lussemburgo: "È il più adatto". Tajan ...