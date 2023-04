La metamorfosi di Cancelleri e i grillini che finiscono berlusconiani

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 24 aprile 2023) «Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno». Li aveva accolti con questa citazione – forse autocitazione, essendo lui l’Eletto – i pochi giovani accaldati che lo avevano aspettato sotto il sole per la grazia di un incontro per loro rivelatore. Lui era il famoso comico Beppe Grillo, che in Sicilia veniva a nuoto, mica con l’aereo. E loro erano un gruppo di giovani di belle speranze che avevano deciso di costruire in Sicilia i comitati degli amici di Beppe Grillo. Più di quindici anni fa. Un comico che si dà alla politica, chi ci avrebbe mai scommesso una lira. Quei giovani erano ingenui, arrabbiati contro tutto ciò che per loro era il sistema, ma soprattutto – lo si capirà in seguito – affamati, molto affamati. Pronti a fare la rivoluzione, con un programma talmente vasto da trovare sintesi in una sola parola: vaffanculo. Tra loro spiccava un giovane ragioniere di ...