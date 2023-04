La lite tra Stephen King ed Elon Musk sulla spunta blu di Twitter | «Dalla anche alle no profit ucraine» «A Kiev ho donato 100 milioni | tu?»

(Di lunedì 24 aprile 2023) In occasione del ritorno dellablu su(ma solo per gli utenti di “alto profilo”) è andato in scena uno scontro tra lo scrittoree il proprietario del social networkè una delle celebrità che, tra le prime, aveva annunciato che non avrebbe pagato l’abbonamento di otto dollari al mese per avere la “blu” di account ‘verificato’. La scorsa settimanaha cominciato a rimuovere il segno blu a tutti coloro che non hanno sottoscritto l’abbonamento. Ma ha deciso di lasciarlo ad alcune star. Tra cui proprio, chepiattaforma social conta 44di follower. Lo scrittore non solo non ha ringraziato, ma ha scritto un post per ...

Nella nottesabato e domenica si è intervenuti in Via del Commercio per la segnalazione di un incidente stradale poi degenerato indiverse persone presenti, tutti avventori - in gran ...... tragedia nei pressi di Bettola Accoltellato dopo unain strada, grave 22enne in via Leonardo da Vinci Il cadavere di un uomo in un fossoi campi, giallo a San Polo Aggredito per il ...Come spiega Wooldridge: "Questa non è semplicemente una lottal'élite istruita e la gente normale per il controllo della cultura. È una lotta all'interno della classe istruita, con una nuova ...

Clima, lite tra attivista di Ultima Generazione, Ravetto e Rizzo. E il politico sbotta: “Finitela di… Il Fatto Quotidiano

Al rientro a casa del 42enne, esplode il diverbio con la compagna per la gelosia. Lei lo “denuncia“ alla polizia e lui viene segnalato per detenzione di stupefacenti.È stato accoltellato in strada da un connazionale ed è morto per le ferite inferte al petto. È successo nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, in via della Riotta a Sant’Agabio, di fronte al bar Il parche ...