La Liga spagnola cambia | nuovo logo dal 2023 24

(Di lunedì 24 aprile 2023) La. No nessuna modifica al format del massimo campionato spagnolo, che si appresta a coronare il Barcellona come suo prossimo campione nazionale. Ma una modifica sarà apportata, dalla prossima stagione, per quanto riguarda ilufficiale. Come riporta il sito specializzato Footy Headlines, da settembre ladirà addio al suo celebre, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Forse non ha smaltito ancora le fatiche settimanali la squadra di casa che questa sera, nel posticipo della, ospiterà un Villarreal che è in piena corsa per la zona Europa per il ...Barcellona - Atletico Madrid si daranno battaglia oggi, domenica 23 aprile 2023 alle 16:15, per quello che oggi sarà il big match della. I blaugrana primi in classifica ospitano i Colchoneros, terzi. Una partita spettacolare che entrambe le formazioni vogliono vincere. Barcellona - Atletico Madrid, le ultime Barcellona ...Check Var in Barcellona - Real Madrid (LaPresse) - calciomercato.itCosì la federcalcio(RFEF) ha sollecitato laa chiarire la sua posizione sul tema dell'implementazione del fuorigioco ...

Calendario Liga spagnola 2023 oggi: orari 23 aprile, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

SIVIGLIA (SPAGNA) - Il Siviglia, prossimo rivale in Europa League della Juventus, batte in extremis il Villarea per 2-1, nella 30esima giornata della Liga. Padroni di casa avanti al 30' con Mir, pareg ...Il Barcellona fa crollare dopo 53 anni un record del Cagliari dello scudetto: sono appena 9 i gol subiti in stagione contro gli 11 rossoblù ...