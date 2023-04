La Juve studia Barco | il nuovo gioiello del Boca Juniors che piace a Guardiola | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 24 aprile 2023) 2023-04-24 11:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Scorrendo la lista dei convocati dell’Argentina per il Mondiale Under 20, il dito si ferma su un nome: Valentin. Da cerchiare in rosso. Terzino sinistro classe 2004, è ildele da mesi lo sta seguendo anche lantus. Un anno e mezzo fa il Guardian l’ha inserito tra i 60 giocatori migliori del suo anno, ha un passato da mezz’ala e a 16 anni e 11 mesi è diventato il quarto debuttante più giovane nella storia del. Nella notte tra martedì e mercoledì è arrivata anche la prima presenza nella Libertadores con tanto di assist a Varela. L’INTUIZIONE – La svolta è arrivata col cambio di ruolo: “Hoto Marcelo, mi ispiro a lui“. Qualche metro più ...