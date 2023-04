La festa dei calciatori del Napoli esplode anche in aereo VIDEO

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non solo negli spogliatoi, la gioia deidelin. L’attaccante nigeriano, Victor Osimhen è in diretta su Instagram prima del decollo per tornare a«Saremo presto campioni, nessuno lo merita più dei tifosi napoletani! Ormai è troppo tardi per fallire» Pochi minuto dopol’entusiasmo ine itornano ad intonare «E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va!» L'articolo ilsta.

Ladi tutti che non riesce ad esserlo perché alcuni la rifiutano o perché alcuni la vorrebbero solo per sé E' la destra incapace di liberarsisuoi fantasmi illiberali o è la sinistra che ...... Luciano Spalletti ha commentato così a Dazn il percorsosuoi: "Sono mattoni belli pesanti sulla vittoria finale. È giusto che i calciatori abbiano fatto un po' di, visto che il gol è ...In rete è diventato anche virale un video girato subito dopo il fischio finale con gli azzurri a fare: 'La capolista se ne va' . Immagini destinate a restare negli occhitifosi a lungo.

La «Festa dei pompieri» fa i pieno di gente e... affetto - Foto L'Eco di Bergamo

In migliaia si sono riversati a Capodichino, tantissimi altri sono in arrivo, e cresce l'attesa per l'arrivo della squadra.A Napoli, dopo la vittoria per 1 a 0 sulla Juventus, è già festa scudetto. I tre punti conquistati a Torino avvicinano gli azzurri alla conquista del Tricolore e per questo i tifosi sono scesi in stra ...