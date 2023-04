A giudizio del presidente della Camera, Lorenzo, "è fondamentale rafforzare il dialogo e, appunto, la diplomazia parlamentare anche nella lotta all'irregolare, strumento che purtroppo è anche usato da Paesi terzi per ...Ma mentre a Meloni esaranno sufficienti tre o quattro camomille, La Russa continuerà a ...E allora perché stupirsi che non voglia vedere la razza italiana sopraffatta dall'di "...spegne le polemiche sul 25 aprile Successivamente in studio, come di consueto negli ultimi ... ben altra cosa invece è l''. Inoltre, nel corso di un botta e risposta con l'ex leader ...

L. Fontana: immigrazione irregolare usata per minacciare l'Ue Tiscali Notizie

Roma, 24 apr. (askanews) - A giudizio del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, 'è fondamentale rafforzare il dialogo e, appunto, la ...Perché Francesco Lollobrigida, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa dovrebbero leggere le parole di Mattarella al Corsera ...