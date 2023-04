Ko di Gasparri a Parenzo su La7 | il giornalista provoca su Di Maio | il senatore lo stende con 5 parole video

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sul ring de L’aria che tira, in onda questa mattina su La7, Mauriziomette al tappeto David. Stavolta, il solito veleno delmilitante non va a segno, e malgrado iltenti di camuffare i rituali insulti indirizzati contro l’interlocutore di turno sotto le mentite spoglie di lettura politica dei fatti e delle persone, la frecciata avvelenata scoccata non arriva a fare segno. Il motivo del contendere è ancora la fresca nomina di Luigi Di, nuovo inviato Ue nel Golfo Persico. Una notizia che ha destato indignazione politica e scalpore in seno al governo di centrodestra, che ha considerato la mossa di Borrell effettuata in totale autonomia e divergenza dalla posizione dell’esecutivo Meloni. Una scelta su cui ilazzurro non ha mancato di ...

umilia, cala il gelo in studio - VideoÈ lite a L'Aria Che Tira . Protagonisti dello scontro andato in scena nella puntata di lunedì 24 aprile su La7, Davide Maurizio. Qui gli animi si scaldano alla notizia che Luigi Di Maio è il nuovo inviato Ue nel Golfo Persico. 'Non sapeva neanche usare un congiuntivo - esordisce l'esponente di ...#iltempodioshø La cosa non piace al giornalista David, anche lui ospite di Merlino, che si mette alla prova in un esercizio retorico che fa infuriare: 'In effetti lei e Di Maio avete ...

Gasparri umilia Parenzo: "Come paragonare lei a Montanelli" Liberoquotidiano.it

Maurizio Gasparri contro David Parenzo: "Ogni giorno ribadirò, in Parlamento e ovunque, che è un somaro. Ribadirò, ogni giorno che Dio manda in Terra, che è una vergogna mettere un incapace nel Golfo" ...Di Maio inviato UE nel Golfo, David Parenzo contro Maurizio Gasparri: "Prendiamo un foglio bianco, mettiamo due colonnine, in una scriviamo Gasparri e in un'altra Di Maio. Cosa li accomuna Sono entra ...