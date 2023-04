(Di lunedì 24 aprile 2023) Dopo tanti annunci e speculazioni, arno i primi segnali della controffensiva ucraina per liberare i territori occupati dai russi. A sostenerlo e' il think tank americano Institute for the Study of ...

A sostenerlo e' il think tank americano Institute for the Study of War (Isw), che nel suo ultimo aggiornamento ha annunciato che le forze dihanno raggiunto la riva sinistra della regione di ...7.50 Drone a Sebastopoli,avanzata Le forze armate russe sostengono di aver respinto un attacco condotto con un drone contro la città portuale di Sebastopoli, in Crimea. Lo ha scritto su Telegram il governatore ...A sostenerlo il think tank americano Institute for the Study of War (Isw), che nel suo ultimo aggiornamento ha annunciato che le forze dihanno raggiunto la riva sinistra della regione di ...

Kiev tenta l'avanzata e raggiunge la riva sinistra del Dnipro - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Dopo tanti annunci e speculazioni, arrivano i primi segnali della controffensiva ucraina per liberare i territori occupati dai russi. A sostenerlo ...Dopo tanti annunci e speculazioni, arrivano i primi segnali della controffensiva ucraina per liberare i territori occupati dai russi. A sostenerlo è il think tank americano Institute for the Study of ...