Kiev | ' La Russia si sono messi su posizioni difensive con l' eccezione di Bakhmut'

... Serghei Lavrov , per condannare la guerra che il Cremlino ha scatenato contro. 'L'invasione ... a partecipare alle sessioni del Consiglio presiedute dalla. Secondo il ministro degli ...Un po' di propaganda ma anche secondo fonti indipendenti le cose stanno andando in quella direzione. Secondo il capo dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov, laè passata su posizioni difensive in tutte le sue aree di combattimento, ad eccezione di Bakhmut. In un'intervista a Rbc Ucraina il capo dei servizi segreti militari ha dichiarato: 'I russi sono ...In occasione del primo anniversario della guerra in Ucraina,era intenzionata ad attaccare lasul suo territorio , evento che avrebbe certamente creato una escalation devastante al conflitto. Il piano ucraino emerge dai leak trapelati online dopo il ...

Ucraina: Kiev, recuperati centinaia di corpi di soldati russi Agenzia ANSA

There is also the need of creating instruments for growth of market liquidity of intellectual property rights and the institute of lending against the intellectual property pledge, Andrey Belousov not ...Un attacco diretto a Mosca durante il consiglio di sicurezza dell’Onu, dove il segretario generale delle Nazioni Unite si rivolge direttamente al ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov per condan ...