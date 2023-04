Mentre proseguono le ricerche della polizia in una vasta area di circa 300 ettari, secondo la Croce Rossa del, sarebbero in tutto 112 le persone scomparse di cui non si hanno ancora notizie, ...... chi vuol vedere da vicino le grandi bestie predatrici è costretto a pagar caro un Safari in. ... secondo i quali " a partire dai segni di botte, fratture, tagli e bruciaturesui resti ...... città sulla costa orientale del, nell'ambito di un'indagine della polizia locale su un ... I cadaveri delle vittime, alcuni dei quali bambini, sono statinella foresta di Shakahola, e la ...

Kenya, trovati i corpi di 51 membri di una setta TGCOM

Fino ad ora sono 21 i corpi ritrovati nella foresta di Shakahola, nei pressi della città costiera di Malindi, ma potrebbero essere molti di più. In alcune tombe sono state trovate intere famiglie. Pro ...Al centro della vicenda ci sarebbe un culto di origine cristiana, guidato dal pastore Paul Makenzie Nthenge, già arrestato in due occasioni ...