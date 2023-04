Kenya | setta di fanatici si lascia morire di fame per andare in paradiso Arrestato il pastore di Malindi

(Di lunedì 24 aprile 2023) Sale a 58 il numero delle vittime del suicidio di massa avvenuto insu ordine deldiPaul Makenzie Nthenge,per aver intimato ai membri della sua comunità di “di” in modo da poter “incontrare Gesù”. Lo riporta la polizia locale, che afferma di aver ritrovato altri 11 cadaveri in una foresta nel sud del Paese. Tra le vittime ci sarebbero anche tre bambini. Nel frattempo, le autorità coadiuvate da esperti forensi e soccorritori continuano a cercare corpi ed eventuali sopravvissuti dellaKilifi. Victor Kaudo, del Centro di giustizia sociale di, ha spiegato a Citizen Tv: “Quando siamo in questa foresta e andiamo in una zona dove vediamo una croce grande e alta, sappiamo che più di cinque persone ...

Il presidente kenyota parla di 'terrorismo' mentre le autorità sono alla ricerca di centinaia di persone scomparse in un caso che fa capo al sedicente pastore Paul Mackenzie ...Sono già 51 i corpi riesumati di presunti adepti di unareligiosa di Malindi, cittadina sulla costa del, dopo l'arresto del sedicente pastore Paul Mackenzie Nthenge che predicava il digiuno "per vedere Gesù", inducendo i suoi seguaci a morire d'...... negarono insulina a una bambina facendola morire: arrestati 12 membri di unaMolti corpi ... secondo la Croce Rossa del, sarebbero in tutto 112 le persone scomparse di cui non si hanno ...

'Setta del digiuno' in Kenya, ritrovati finora 51 cadaveri Agenzia ANSA

Il presidente kenyota parla di "terrorismo" mentre le autorità sono alla ricerca di centinaia di persone scomparse in un caso che fa capo al sedicente pastore Paul Mackenzie Nthenge ...I corpi di 51 persone sono stati trovati in un terreno di proprietà di un pastore del Kenya, Paul Makenzi, arrestato il 14 aprile per legami con l'occultismo. Stando a quanto emerso l'uomo avrebbe det ...