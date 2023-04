Juventus-Napoli | Marchisio | “Gol annullato a Di Maria? Milik non fa fallo su Lobotka”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Intervenuto a ‘La Domenica Sportiva’, l’ex calciatore dellae della nazionale italiana Claudiosi è soffermato sull’arbitraggio di Fabbri durante il match perso dai bianconeri contro ildi Spalletti. “Il colpo di Gatti a Kvaratskhelia è almeno da giallo, poi controllando al VAR poteva rischiare anche eventualmente il rosso – ha detto l’ex centrocampista -. Sul gola Dinon c’èdi, il polacco sta solo proteggendo la palla anticipando, se il giocatore e davanti è normale che poi venga toccato, non è mai”. Dopo la rete cancellata dal var all’argentino, laè stata beffata nel finale dal gol di Raspadori. SportFace.

0 - 1 Fabbri (Var: Aureliano) 4,5 'Inizia benino come al solito, poi se la complica per non aver preso provvedimenti. Si è perso la manata di Gatti a Kvaratskhelia, era da ......30 Empoli - Inter 0 - 3 15:00 Udinese - Cremonese 3 - 0 15:00 Monza - Fiorentina 3 - 2 18:00 Milan - Lecce 2 - 0 20:450 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Bournemouth - West Ham 0 - ...Lapo Elkann s'è reso protagonista di un burrascoso post - gara su Twitter nelle ore successive alla sconfitta dellacontro il. Dopo la gara, il rampollo della famiglia Agnelli ha ...

Trevisani e il Var Juve-Napoli: In Premier e in Champions ci ridono dietro Tuttosport

Per Spalletti: “Aspettiamo a stappare bottiglie e cuori”. Spalletti Napoli Juventus. L’ex tecnico di Inter e Roma ha parlato del momento del Napoli:. Quando vinci partite importanti con avversari di q ...Non si fermano le polemiche sulla direzione arbitrale di Fabbri: ora su Twitter è intervenuto anche l'imprenditore ...