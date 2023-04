Juventus-Napoli | la città impazzisce | festa a Capodichino alle 3 del mattino

L'ha ricantata, quasi, Massimiliano Allegri in un finale concitato di, aspro e pieno di polemiche come nella migliore delle tradizioni. Max l'ha rifatto , ha abbandonato il campo, ...Quanto costano gli occhiali di Lapo Elkann Ecco prezzo elevatissimo della sua linea: li vuole regalare all'arbitro di. La sfida tranon è di sicuro una partita come tutte le altre e lo sa bene anche l'arbitro Michael Fabbri, protagonista in negativo, secondo i bianconeri, in ...L'ex giocatore ha detto la sua riguardo l'incontro di ieri tra: "La partita Juve -è stata bella, intensa, ilha giocato meglio, la Juve ha subìto il gioco degli ...

Juve-Napoli, Marchegiani: "Gol annullato a Di Maria Interpretazione italiana" Tuttosport

La Gazzetta dello Sport ha proposto la moviola di Juventus-Napoli, gara ricca di episodi. Si parte dal 31', quando Gatti rifila una manata a Kvaratskhelia a palla lontana. L'arbitro Fabbri non se ne a ...Archiviate le gare di andata di Champions League, torna la Serie A con Napoli, Milan e Inter tra le attese protagoniste della 30esima giornata. Le tre ...