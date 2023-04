Juventus-Napoli 0-1 | pagelle Nella vita non c’è retromarcia | il sigillo del filosofo Spalletti

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ledi0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. La Juve lo buca due volte ma sono gol fantasma, che non esistono. E questa è una goduriagoduria. Di suo, poi, il giovane Meret oppone i pugni chiusi a un tiro di Cuadrado al 10’. Cara Ilaria, a Torino in questo Ventitré Aprile azzurro celebriamo di fatto la nostra Liberazione da tre decenni e passa di astinenza dalla Vittoria, con la maiuscola. Accade subito dopo la grande delusione di martedì scorso ma la benedicente pioggia in terra sabauda è un lavacro che restituisce candore virginale a questa impresa, senza macchie e senza rimpianti – 6 Caro Fabrizio, quando compariremo in sogno ai nostri discendenti per ricordare loro lo scudetto che vivemmo dopo 33 anni di attesa e delusioni all’ultimo secondo, ricordiamoci di ...