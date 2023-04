Juventus-Napoli 0-1 | la decide Raspadori al 93?

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 24 aprile 2023)0-1, lain pieno recupero e gli azzurri volano a +17 sulla Lazio seconda in classifica0-1, arlaal 93?. Gli azzurri di Spalletti fanno il colpaccio allo Stadium con un gol diin pieno recupero e volano a +17 sulla Lazio seconda in campionato. Poche occasioni nel primo tempo per entrambe le squadre, poi nel secondo tempo Osimhen scheggia il palo e manca altre tre volte la rete per portar ilin vantaggio. Per la Juve va in rete Di Maria nel finale ma l’arbitro annulla per un fallo di Milik su Lobotka. Nel recuperosigla il vantaggio azzurro con un tiro al volo su assist di Elmas, battendo così la ...