Juventus - Napoli 0 - 1 | che festa all' aeroporto di Capodichino

(Di lunedì 24 aprile 2023) Arrivo trionfale per ildopo la vittoria a Torino contro la: a, in piena notte, i giocatori azzurri sono stati accolti da migliaia di tifosi con cori e bandiere. Il bus, ...

, Gatti colpisce Kvaratskhelia: per arbitro e Var è tutto regolare. Cosa è successo, scudetto vicinissimo. Raspadori punisce la Juve. La squadra di Spalletti prepara la festa. ...0 - 1: il Var annulla un gol a Di Maria, poi Raspadori beffa la Signora in pieno recupero Partita equilibratissima allo Stadium , ma non per questo priva di divertimento e colpi di ...è già partita la festa scudetto: 10mila tifosi hanno accolto nella notte la squadra all'aeroporto di Capodichino, al ritorno da Torino dove ha battuto lae ipotecato il terzo scudetto. ...

TORINO. - Partita vibrante, ricca di occasioni da gol soprattutto nel secondo tempo. Nel finale della ripresa annullato un gol a Di Maria per fallo di Milik. Poi Raspadori regala la gioia insperata ai ...Avete presente le dodici fatiche di Ercole Quelle che l’eroe e semidio famosissimo dovette compiere perché per espiare quel fatto che in un momento di pazzaria aveva ucciso la moglie ...