Juventus-Inter | mano pesante della Questura di Torino dopo i cori razzisti

(Di lunedì 24 aprile 2023) La partita d’andatasemifinale di Coppa Italia traha già portato pesanti conseguenze nei confronti di un gruppo di tifosi bianconeri. Sono arrivati i Daspo per i responsabili deiverso Lukaku, in occasionesfidaStadium. Sono 171 i tifosiche saranno sottoposti al provvedimento Daspo dalladi. E’ quanto emerso dall’inchiestaDigos nell’ambito del contrasto alla discriminazione razziale nello sport, il risultato è stato raggiunto attraverso audio e filmati che hanno permesso di individuare i responsabili die ululati indirizzati al calciatore nerazzurro ...

Inoltre l'Ansa segnala anche dalle indagine condotte dalla Digos sui cori razzisti durante la semifinale di Coppa Italia, oltre ai cori contro Lukaku, nel primo tempo i tifosi ...Pugno duro da parte della Questura di Torino che ha preso dei seri provvedimenti nei confronti dei tifosi dellache, nel corso del match di Coppa Italia con l'dello scorso 4 aprile, hanno intonato dei cori e ululati razzisti nei confronti di Lukaku.

ANSA - La Digos ha segnalato anche i cori dei tifosi nerazzurri sull’Heysel durante Juventus-Inter Tutto Juve

Il provvedimento preso dalla Questura di Torino risultato dell'inchiesta per i cori rivolti da parte della curva juventina a Lukaku ...