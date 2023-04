Juventus in campo in vista dell’Inter | Allegri su 3 basi di lavoro

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’Inter mercoledì giocherà contro lanella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall’1-1 dell’andata. La squadra diha lavorato su tre aspetti ALinindella sfida di ritorno in Semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Al Meazza sarà serata di gala. In casa nerazzurra, permangono ancora dubbi di formazione (vedi articolo). Quanto allaha indicato ildella sua squadra su tre aspetti: esercitazioni su possesso palla con squadra schierata,specifico sulle conclusioni e infine partitella. Scarico, invece, per chi ha giocato dal primo minuto la partita persa contro il Napoli. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...

L'ex attaccante di Real Madrid e, lasciando il, ha risposto ai cori pro - Messi dei tifosi locali toccandosi i genitali. Un gesto che è stato definito osceno da Nouf bin Ahmed, ...Arbitro © LaPresse - Calciomercato.itAnche in- Napoli di ieri sera non sono mancate le ... Mi ha detto che tra cinque anni gli arbitri calcistici saranno seduti su una sedia a bordocon ...Come i tre punti conquistati allo Stadium, contro la. Come le tre famose scimmiette: non ... che magari inera lontano o coperto. Comunque mai il Var può correggere un contatto, perché l'...

Serie A: Juventus-Napoli 0-1 - Calcio Agenzia ANSA

14:24 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Mettere subito da parte la sconfitta contro il Napoli ...Il momento della Juventus è delicato, con il campionato che continua ad essere in sospeso per eventuali penalizzazioni: "C'è l'altro filone" ...