Juve | Scanavino sul -15 | «Speriamo niente sorprese»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 24 aprile 2023) «Siamo soddisfatti che il ricorso sia stato accettato edi non avere ulteriorinegative in futuro». Con queste parole l’amministratore delegato dellantus, Maurizio, ha commentato la sentenza che ha restituito momentaneamente i 15 punti alla squadra di Massimiliano Allegri, inizialmente tolti come sanzione per il caso plusvalenze. Va ricordato che il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.