Juve-Napoli | Sabatini | «Fallo di Milik? Errore clamoroso…»

(Di lunedì 24 aprile 2023) Le parole di Sandro, giornalista di Mediaset, sul gol annullato allantus contro il. I dettagli Sandro, giornalista di Mediaset, ha parlato a Pressing del gol annullato a Di Maria inntus-. LE PAROLE – «L’arbitro dá la regola del vantaggio allantus, fa cenno di continuare a giocare e infatti Locatelli continua l’azione. Se poi devo parlare secondo me è Lobotka che fasuche mette la gamba per proteggere il pallone, questo è unclamoroso. Poi con il Var puoi aggiustare in qualunque modo ma non così». LEGGI ALTRO SUNTUSNEWS24

, idea Koulibaly per la difesa Per questo, la Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un grande ...in forza al Chelsea che ha già militato nel campionato italiano con la maglia del. Prima ......vittoria dello scudetto Luciano Spalletti dovrebbe firmare il rinnovo del contratto con il... davanti all'addio per un'altra big italiana come Milan oal 14%lSondaggoi Telegram - ......Diintera voi siete il vanto. Più bravi di tutti nell'arco d'un anno, con grande costanza, e privi d'affanno, del mite Spalletti avete saputo, seguire i dettami di uomo arguto. Stasera la...

Trevisani e il Var Juve-Napoli: In Premier e in Champions ci ridono dietro Tuttosport

Juventus-Napoli Fabbri. Partita complicata, quella di Torino, con diversi casi da moviola. I bianconeri, invece, non riescono a cogliere l’opportunità di scavalcare la Lazio, reduce da una sconfitta ...(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Se in Europa League è possibile una finale Juventus-Roma E' una bella domanda, e anche una bella realtà: sia la Roma che la Juve nelle ...