Juve-Napoli | Lapo Elkann | “complimenti all’arbitro | potrei regalargli degli occhiali”

(Di lunedì 24 aprile 2023) Non si placano le polemiche al termine dintus-, sfida valida per la 31ª giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol in pieno recupero firmato da Raspadori. La partita è salita alla ribalta anche per alcuni episodi arbitrali. Nel primo tempo ‘giallo’ sulla mancata espulsione di Gatti. Il difensore dellantus rifila un colpo a Kvara, l’arbitro non viene richiamato al Var. Nel secondo tempo proteste dellantus per il gol annullato a Di Maria, fischiato un fallo di Milik a Lobotka. In pieno recupero il gol di Raspadori. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaI commenti diriesce sempre a scatenare motivi di discussione, gli ultimi messaggi su Twitter non sono passati ...

... in migliaia per l'arrivo della squadra a Capodichino, Osimhen e Kvara sul tetto del bus Anche Boniek attacca Fabbri 'La partitaè stata una partita bella, intensa, ilha giocato ...Non si fermano le polemiche sull'arbitraggio di Fabbri in Juventus -, vinta all'ultimo secondo dagli azzurri grazie alla rete di Raspadori . Sui social i tifosi si sono scatenati, commentando la prestazione del direttore di gara e le sue decisioni in alcuni ...Dopo la vittoria per 1 - 0 in casa della, ilè a 4 punti dalla vittoria dello scudetto. Al rientro in città, 10.000 tifosi hanno atteso ...

Allegri: "Buona partita, ma gol preso da polli. Viviamo una situazione surreale" La Gazzetta dello Sport

Quando il Napoli vincerà lo Scudetto Può arrivare domenica. Oppure martedì: il punto Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla data che può consegnare al Napoli la… Leggi ...Non si arrestano le polemiche per l'arbitraggio di Fabbri di ieri sera in Juventus- Napoli. Sull'argomento interviene anche, via social, Lapo Elkann: «Da juventino sono ...