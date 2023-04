Juve-Napoli | la moviola di Marchisio | 'Mai fallo di Milik su Lobotka Gatti almeno da giallo | poi col VAR'

TORINO - Ilsogna a occhi aperti: la vittoria maturata in extremis in casa dell'acerrima rivale Juventus grazie al gol di Raspadori avvicina sempre di più gli azzurri al terzo scudetto della loro storia. ...A poche ore dalla partita tra Juventus e, terminata con la discussa vittoria dei partenopei per 1 - 0 grazie al gol di Raspadori in ... "Abbiamo capito che laera una testa da tagliare, ...Va glorificata la squadra di Maradona , era piena di campioni, ma va fatto un monumento anche a questo. Non partiva favorito a inizio anno, è stato allenato benissimo, Spalletti ha trovato ...

Juve-Napoli, la moviola: Fabbri, la gestione dei gialli e il gol annullato Tuttosport

L’arrivo del Napoli è previsto all’1.30 a Capodichino, e i tifosi si stanno già radunando per andare a salutare i propri beniamini tifosi Napoli. Il Napoli all’1:30 a Capodichino… Leggi ...Cori, striscioni, fuochi d'artificio e, naturalmente, un tripudio di bandiere azzurre: a Napoli esplode la gioia dopo il successo della banda di Spalletti ...