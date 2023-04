Juve - Napoli | il gesto di Fabbri a Cuadrado è virale | ' Ma che fai?'

(Di lunedì 24 aprile 2023) TORINO - Ilsogna a occhi aperti: la vittoria maturata in extremis in casa dell'acerrima rivalentus grazie al gol di Raspadori avvicina sempre di più gli azzurri al terzo scudetto della ...

TORINO - Ilsogna a occhi aperti: la vittoria maturata in extremis in casa dell'acerrima rivale Juventus grazie al gol di Raspadori avvicina sempre di più gli azzurri al terzo scudetto della loro storia. ...A poche ore dalla partita tra Juventus e, terminata con la discussa vittoria dei partenopei per 1 - 0 grazie al gol di Raspadori in ... "Abbiamo capito che laera una testa da tagliare, ...Va glorificata la squadra di Maradona , era piena di campioni, ma va fatto un monumento anche a questo. Non partiva favorito a inizio anno, è stato allenato benissimo, Spalletti ha trovato ...

Juve-Napoli, la moviola: Fabbri, la gestione dei gialli e il gol annullato Tuttosport

La Juventus ritrova il Napoli, un girone dopo. Da quel girone e' cambiato tutto, allora la Juventus era ancora, potenzialmente, in corsa per lo scudetto, ma la sconfitta contro i partenopei fu terribi ...Zbigniew Boniek, ex attaccante di Roma e Juventus, è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 e ha parlato della sfida tra Napoli e Juve, vinta ...