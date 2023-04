Juve-Napoli | Boniek | “Rovinata dall’arbitro Il VAR ha creato paura di decidere”

(Di lunedì 24 aprile 2023) L’ex attaccante di Roma entus, Zbigniew, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, si è soffermato su alcuni episodi di, sull’utilizzo del VAR e sulla stagione azzurra. L’ex calciatore di Roma entus, Zbigniew, ha espresso la sua opinione sulla partita di ieri sera trantus e, definendola una partita intensa maFabbri, che ha commesso degli errori che hanno scatenato il nervosismo dei giocatori. Inoltre, ha affermato che il VAR hail problema per cui gli arbitri hannodi prendere decisioni e che non è solo una correzione, ma anche un suggerimento. “La partita ...

... come ogni giorno saremo in diretta sul nostro canale 'Twitch', dove in studio verrà 'rigiocata' la partita tra, analizzandone gli episodi chiave. Alle 15.10 sarà collegato con gli ...Leggi anche0 - 1, gol di Raspadori al fotofinishSi alimentano le polemiche per il gol annullato a Di Maria nel corso di Juventus -, il quale avrebbe permesso ai bianconeri di passare in vantaggio sugli azzurri. La marcatura non è stata convalidata a causa di un fallo precedente di Milik su Lobotka .

Trevisani e il Var Juve-Napoli: In Premier e in Champions ci ridono dietro Tuttosport

"Complimenti anche all'arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in stock". Così su Twitter Lapo Elkann ...Antipasto di festa scudetto questa notte. In migliaia hanno accolto la squadra di ritorno da Torino dopo la vittoria contro la Juventus ...