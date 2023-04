Juve-Napoli | Alvino impazzisce al gol di Raspadori Poi asfalta i tifosi bianconeri -VIDEO

(Di lunedì 24 aprile 2023) Carloin diretta tval gol di Giacomoche regala alla vittoria sul campo dellantus. Ilmette una serie ipoteca sullo scudetto battendo a Torino lantus grazie ad una prodezza di Giacomo, la rete dell’attaccante delha fatto impazzire lo studio di Carloin diretta tv. Il giornalista ha poi affidato a Twitter un messaggio diventato immediatamente virale: “ho sognato 63 anni una serata come questa ringrazio il Signore Iddio e la Sscper avermela fatta vivere. Vincere in questo modo e su questo campo non ha prezzo. Vincere lo scudetto distruggendo gli avversari passerà alla ...

Va glorificata la squadra di Maradona , era piena di campioni, ma va fatto un monumento anche a questo. Non partiva favorito a inizio anno, è stato allenato benissimo, Spalletti ha trovato ......po' mi dispiace per il, la loro è stata una stagione stupenda, ora vinceranno meritatamente lo scudetto, poi in Europa ci devono riprovare". "Del resto, se non sbaglio - conclude - , la...Con un infortunio muscolare che verrà valutato in queste ore - probabilmente già in mattinata - che lo ha messo ko durante la gara di ieri sera contro il

Juve-Napoli, la moviola: Fabbri, la gestione dei gialli e il gol annullato Tuttosport

La Juventus ritrova il Napoli, un girone dopo. Da quel girone e' cambiato tutto, allora la Juventus era ancora, potenzialmente, in corsa per lo scudetto, ma la sconfitta contro i partenopei fu terribi ...Zbigniew Boniek, ex attaccante di Roma e Juventus, è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 e ha parlato della sfida tra Napoli e Juve, vinta ...