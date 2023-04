Juve | Lapo Elkann lascia i social | «Le mie parole travisate dalle malelingue»

(Di lunedì 24 aprile 2023)Twitter dopo alcuni messaggi scritti e a suo vedere travisati da giornalisti e, dopo-Napoli, fratello di Johnad di Exor e numero uno della, ha deciso di abbandonare momentaneamente Twitter dopo una serie di messaggi scritti sulnetwork dopo la sfida con il Napoli. Di seguito le sue. «Da oggi Twitter chiuso per un po’ perché le mievengonoe manipolate da persone, giornali, male lingue ed invidiosi. Ci vediamo presto per cose belle da dire e raccontare perché io e la mia squadra non smettiamo mai di creare e di fare perché la vita è una e va vissuta con onestà». LEGGI ...

Elkann, bordate alla Ferrari: 'È ora di darci una svegliata. Basta con politica e giochini' ... Osimhen e Kvara sul tetto del bus Anche Boniek attacca Fabbri 'La partita- Napoli è stata una ...Sull'argomento è intervenuto ancheElkann , attaccando Fabbri sui social.... diventando il bersaglio dei tifosi della, poi ironizza sull'arbitro Fabbri , afferma di essere stato strumentalizzato e infine annuncia il suo addio a Twitter. Juventus,Elkann e i ...

Lapo Elkann su Twitter: «Ferrari e Juventus Non litigo con John» Corriere della Sera

Non si arrestano le polemiche per l'arbitraggio di Fabbri di ieri sera in Juventus- Napoli. Sull'argomento interviene anche, via social, Lapo Elkann: «Da juventino sono ...Juventus-Napoli è finita da più di 12 ore con la vittoria degli azzurri per 1-0, ma le polemiche non si fermano. Al coro degli juventini arrabbiati si unisce anche Lapo Elkann, che ...