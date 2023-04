Juve | che sgarbo al Napoli | la rivoluzione societaria porta con sé un furto ai partenopei

Leggi su inews24

(Di lunedì 24 aprile 2023) Lantus guarda in casa delper far partire la: svelato l’obiettivo numero uno della nuova dirigenza. Svolta insperata per lantus che appena qualche giorno ha visto restituiti i 15 punti di penalizzazione inflitti in Serie A alla ripresa del campionato dopo la Coppa del Mondo. Una mossa che ha fatto storcere L'articolo proviene da Inews24.it.