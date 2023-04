Juve | 171 Daspo per cori razzisti contro l’Inter

(Di lunedì 24 aprile 2023) La questura di Torino ha emesso 171nei confronti dei tifosi dellaper iRomelu Lukaku Sono 171 i provvedimentiemessi verso i tifosi dellaper gli insultirivolti a Lukaku subito dopo il gol segnato su rigore nella semifinale di andata di Coppa Italia con. E’ quanto deciso dalla Questura di Torino dopo l’inchiesta avviata dalla Digos volta a contrastare la discriminazione razziale. Il lavoro è stato svolto attraverso audio e filmati. Per i 171 “daspati” sono previste anche delle contravvenzioni per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. A renderlo noto è Ansa. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

