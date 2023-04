Jovanotti in bici in Amazzonia | «Viaggiare ti fa sentire la vita scorrere dentro»

Aracataca è la nuova avventura indi Lorenzo Cherubini, in arte. Il cantautore ospite in esclusiva a "Che ...torna in sella con un nuovo e suggestivo viaggio in bicicletta in Sud America. E attraverso mari e oceani, villaggi e periferie, pueblos e città, racconta la magia di questa avventura al ...spiega perché lo ha fatto: "E perché no In verità solo chi va ino chi frequenta gli sport della fatica può capirlo davvero. Laè una grande maestra. È passione! Il viaggio, fin ...

Aracataca, nuova avventura in bici per Jovanotti - Luce Luce

Aracataca (da oggi sulla piattaforma) è la città di Gabriel García Márquez ed «è la mia città dell’anima», afferma Jovanotti, «ognuno ha la sua. Io mi sono formato con Cento anni di solitudine». E pas ...Jovanotti torna in tv con un nuovo progetto televisivo: "Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2". Si tratta del secondo viaggio del cantante in bicicletta in Sud America, tra l'Amazzonia colombiana ...