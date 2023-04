Jaecoo 7 - Spaziosa e tecnologica | arriverà in Italia | eccola dal vivo

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 aprile 2023) Ve lo dico subito: questo non è un primo contatto come quelli a cui siete abituati. Per vari motivi. Il primo è che la7 cheda noi potrebbe essere leggermente diversa nel setup rispetto a quella su cui sono salito io. Il secondo è che l'ho potuta guidare - nel parcheggio del FantaWild, un parco divertimenti a Wuhu, quasi 400 km a ovest di Shanghai - per poco, su un percorso delimitato da coni. Sensazioni di guida a parte, ho potuto toccare con mano la nuova Suv che il gruppo Chery porterà in, con prezzi attorno ai 40 mila euro, a dicembre insieme alla Omoda 5, raccogliendo impressioni e dettagli in attesa di poterle guidare entrambe con un po' più di calma su una strada vera e propria. Ambizioni (molto) elevate. Prima di iniziare, però, devo raccontare i retroscena di questo progetto, così che possiate capire ...