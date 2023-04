Italiani in salvo attesi in serata. Sono oltre mille gli europei evacuati

(Di lunedì 24 aprile 2023) - Quasi due giorni di viaggio, da Khartoum in fiamme, i nostri connazionali hanno fatto tappa a Gibuti e poi Ciampino. Restano missionari e volontari di Emergency

- Quasi due giorni di viaggio, da Khartoum in fiamme, i nostri connazionali hanno fatto tappa a Gibuti e poi Ciampino. Restano missionari e volontari di Emergency...entrambi garantito l'incolumità dei convogli deglie così è stato", ha aggiunto Tajani. Ha detto di averli ringraziati "perché hanno permesso al nostro convoglio di arrivare sano eall'...Tutti glisono stati messi ingrazie a un'operazione non semplice di ambasciata e ministero. Gli unici a restare a Khartoum sono alcuni medici e infermieri di Emergency, che non hanno ...

In fuga dal Sudan. Meloni: "Italiani in salvo" AGI - Agenzia Italia

Prosegue il nostro cammino di presentazione delle varie frazioni del Giro d’Italia che scatterà il prossimo 6 maggio: in programma il giorno successivo la seconda tappa, da Teramo a San Salvo. Andiamo ...Trama: Marie, dutante la crociera, rivela al personale che Charlotte porta con sé un criceto, Spica, senza alcun certificato di vaccinazione della dogana. Lo spavento dei passeggeri, anche in consegue ...