Italiani evacuati dal Sudan | arrivati alla base aerea NATO a Gibuti

(Di lunedì 24 aprile 2023) Tutti glisono partiti dal: è atterrato l'ultimo aereo partito da Khartum con l'ambasciatore e il personale militare che ha completato l'operazione di evacuazione. Glisono. Sono state ore frenetiche per la fuga dalin piena guerra civile da 9 giorni. File di convogli stanno lasciando il paese col personale delle ambasciate e loro connazionali. Dietro c'è l'accordo con i due eserciti rivali in guerra, ma resta la preoccupazione per l'incolumità dei civili, ancheesi. 600 le vittime da quando è cominciato il conflitto tra l'esercito regolare (Saf) e le milizie ribelli (Rsf).

Sudan in fiamme, fuga da Khartoum. Tajani: 'In salvo gli italiani che volevano lasciare il Paese' Agenzia ANSA

