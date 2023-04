Italia-Polonia | Qualificazioni Europei pallamano 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 aprile 2023) La partita più importante delè alle porte. Giovedì 27 aprile si gioca alle 18:00 presso il Palasport di Vigevano, match fondamentale per il cammino degli azzurri nellevalide per i Campionati2024. Sarà una partita ad alta tensione per gli uomini di Riccardo Trillini, i quali dovranno necessariamente trovare una vittoria per poter sperare ancora nel sogno continentale. Sono due le opzioni sul taolo. La prima, difficile, è quella di imporsi sui polacchi con almeno 8 reti di scarto, recuperando così il gap dell’andata. La seconda invece una vittoria semplice, con qualsiasi risultato, fattore che permetterebbe ai nostri ragazzi di terminare il girone come migliore terza (considerata la Lettonia fuori dai giochi) a prescindere da come finirà l’ultimo match in ...