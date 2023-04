Ita Airways | rinviato l' ingresso di Lufthansa | Negoziati ancora in corso

Leggi su today

(Di lunedì 24 aprile 2023) È partito il conto alla rovescia per l’operazionesu Ita Aiways, la nuova compagnia aerea italiana 100% di proprietà dello Stato nata dalle ceneri di Alitalia. Il primo passo verso la privatizzazione della società, inizialmente previsto per oggi con la cessione del 40% delle quote Mef...